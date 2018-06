AZT MONDJÁK,

AZ ELSŐ ALKALMAT

SOSEM FELEJTI EL AZ

EMBER. MI GONDOSKODTUNK

ERRŐL. FŰZD BE A CIPŐT ÉS FUSS FORRADALMI MÓDON,

VADONATÚJ ÜTEMRE. Egy ilyen nagyszabású cipő esetében az első futásnak valóban

felejthetetlennek kell lennie, ezt lehetővé is tettük – csak neked.

Bújj bele Nike LunarEpic Flyknit cipődbe

és hangolódj rá a teszthanganyagra, amely

energikus módon ötvözi az elektronikus zenét és a

profi edzési tanácsokat. Ennek az egyedülálló audioélménynek

az a célja, hogy még nagyobb teljesítményre legyél képes

futás során, ugyanakkor

kívül-belül alaposan megismerd új cipődet. Az első futások után minden megváltozik.

Akár te magad is.