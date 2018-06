A versenynap optimalizálásának következő lépése a Milánótól 13 kilométerre fekvő Autodromo Nazionale Monza erdős területére hozott, ahol a félmaratoni szimulációt végeztük. Ez lesz a helyszíne a két órás maratoni próbálkozásnak is. Az enyhén ívelt lapos futópályája és Észak-Olaszország mérsékelt övi klímája a próbálkozás ideális helyszínévé teszi Monzát. A félmaratoni teszt nem a sportolók állóképességét tesztelte. Ehelyett annak az ellenőrzésére szolgált, hogy a Breaking2 pontosan hogyan is fogja kezelni a Breaking2 próbálkozást logisztikai szempontból. A csapat egy hatvan perces félmaraton lefutására kérte a sportolókat. A próbafutáson kisebb módosításokat is teszteltek, például hogy Eliud szénhidrátot tartalmazó céklaszeletet vitt magával futás előtti elemózsiaként, nem céklalevet. A hőmérséklet-gradiens, és persze a cipők és a ruházat is a vizsgálatok részét képezték. Ezeket az adatokat már korábban is begyűjtötték, de sosem ilyen teljesítményű sportolókkal, és sosem azért, hogy segítségükkel ilyen jellegű határt átlépjenek. Akár sikerült ledöntenünk a két órás határt, akár nem, már most is járatlan terepre jutottunk. Olyan terepre, amely minden sportoló számára újdonságokkal kecsegtet.