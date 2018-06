MEGOSZTÁS KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON MI AZ ADATFOLYAM LÉNYEGE? -Az Adatfolyam az a hely, ahol nyomon tudod követni az ismerőseid Nike+ Run Club és Nike+ Training Club tevékenységeit, így megőrizheted a motivációdat és az ihletedet a következő edzéshez. Minden egyes alkalommal, amikor megosztasz valamit az Adatfolyamon, Nike+ ismerőseidnek lehetőséget biztosítasz arra, hogy szurkoljanak neked és hozzászóljanak a futásodhoz. -Az Adatfolyamon emellett közvetlen hozzáférésed van minden futással kapcsolatos dologhoz. Nike+ Run Club edzők, trénerek és Nike élsportolók által adott profi tippeket találhatsz, emellett exkluzív tartalmakhoz, például a következő futásodhoz gondosan összeállított, kiemelt lejátszási listákhoz férhetsz hozzá. Ráadásul élő eseményekhez és különleges termék- és szolgáltatási ajánlatokhoz is hozzáférhetsz, melyeket mind arra terveztek, hogy kiaknázhasd a benned rejlő lehetőségeket. HOGYAN MŰKÖDIK A MEGOSZTÁS AZ OLYAN KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON KERESZTÜL, MINT A FACEBOOK, A TWITTER ÉS AZ INSTAGRAM? -Mi sem könnyebb annál, mint hogy megoszd a fényképeidet, útvonalaidat vagy egyedi posztereidet. Nagy mértékben továbbfejlesztettük a megosztást, hogy a korábbiakhoz képest még jobb módon mondhasd el a futással kapcsolatos élményeidet. Natív megosztáshoz szükséges bővítményeket építettünk be, így a telefonodon lévő bármelyik alkalmazás révén megoszthatsz tartalmakat, például a Facebook, a Twitter, az Instagram, a WeChat, az Üzenetek és egyéb alkalmazások segítségével. -Új Nike+ Run Club alkalmazásunkkal nem tudsz automatikusan megosztani tartalmakat a közösségi portálokon, ahogyan azt a Nike+ Running alkalmazásnál tapasztalhattad. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben te szabályozod, hogy mi kerül megosztásra a nevedben. Ne feledd, hogy minden megosztáshoz egy képnek is tartoznia kell. MILYEN ÚJ LEHETŐSÉGEIM VANNAK A FUTÁSOM MEGOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN? -Az elmúlt néhány évben a futóink több millió fantasztikus fényképet osztottak meg futásaikról, és most nagy örömmel kínáljuk a matricák hatalmas, új választékát, mellyel testreszabhatod a futási útvonaladat, a fényképedet vagy új poszteredet. -Futás után lehetőséged van megosztani a futási útvonaladat a fotótáradban lévő fényképpel vagy egyedi, általunk tervezett hátterű poszterrel együtt. Ily módon mindig megoszthatsz valami nagyszerű dolgot az ismerőseiddel az Adatfolyamon. -Az adatokon alapuló új matricákkal megnézheted, hogy milyen magasra jutottál vagy hogy milyen gyorsan vert a szíved. Mondd el a futásodhoz kapcsolódó élményedet a szintkülönbséget jelző grafikonok, az útvonalat jelző térkép, a helyi időjárást jelző ikon és egyéb funkciók révén – mindezt a futásod valós adatai alapján. -A fényképmegosztás mellett saját képaláírásokat, címeket adhatsz a futásodhoz, megjelölheted az ismerőseidet, valamint a futásaid helyét. Az @ funkcióval megemlíthetsz egy ismerőst is, felhívva a figyelmét arra, hogy mit hagyott ki, illetve hogy inspirációt adj neki a következő futásához. Bármely ismerősöd, akit az @ jellel megemlítesz vagy megjelölsz a futásnál, értesítést kap a Postafiókján keresztül. -Az új Nike+ Run Club alkalmazás nem támogatja a közösségi portálokon keresztüli automatikus megosztást. Minden egyes bejegyzésednek tartalmaznia kell egy képet, egy útvonalat vagy egy posztert.