GYEREKCIPŐ-VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK

Milyen cipők a legjobbak az iskolába járáshoz? A Nike-nál igyekszünk olyan cipőket készíteni a fiatal sportolóknak, amelyek tartósak és rugalmasak, így megfelelnek egy növésben lévő (és aktív) gyerek igényeinek. Bár a Nike fiatal sportolóknak gyártott termékei közül mindegyik alkalmas a mindennapi játékra, van néhány olyan modell, amely kifejezetten egy adott sportág igényeihez igazodva készült. Az adott sporthoz készült cipőket a sport által támasztott követelményeket szem előtt tartva alkottuk meg, így ezek a termékek hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a sportoló a legjobb teljesítményt nyújtsa az adott sportágban (pl. futáshoz futócipőt, kosárlabdához kosárlabdacipőt javasolunk). Milyen gyakran érdemes új cipőt vásárolnom? A Nike termékek tartós használatra készültek – azonban tény, hogy a gyerekek ettől függetlenül folyamatosan nőnek. Érdemes a cipő illeszkedését félévente ellenőrizni. A Nike lábbeliket lehet zokni nélkül hordani? A szandálokat és papucsokat? Természetesen! Minden más fűzős lábbeli esetén azonban azt javasoljuk, hogy gyermeked viseljen olyan zoknit, amely megfelel az általa választott sportágnak vagy tevékenységnek. Miért csúszik el a gyermekem cipőjének a sarka? Ennek számos oka lehet. Először is érdemes ellenőrizni, hogy a cipő tényleg a gyermekednek megfelelő méretű-e. Ezután meg kell nézni, hogy a fűzők kellően stabilan rögzülnek-e, és hogy a cipőnyelv egyenes-e. Végül győződj meg róla, hogy a gyermeked zoknija is megfelelően van a lábán. Miért nyikorognak néha a gyermekem cipői? A gyerekek a nap során sok különféle talajon lépdelnek. A nyikorgást többnyire a cipő külső talpának és az olyan sima felületeknek a találkozása okozza, mint amilyen a tornaterem padlója és a viaszolt folyosók. Honnan tudom megállapítani, hogy a gyermekem cipője túl nagy? A legegyértelműbb jele ennek a gyermek sarka és a cipő hátulja közötti hézag, amit a hüvelykujjaddal tudsz leellenőrizni. A cipő elejének illeszkedését úgy tudod megnézni, ha a gyermekedet megkéred rá, hogy mozgassa a lábujjait, miközben a cipő be van fűzve rajta. Végül pedig, ha a gyermek oldalirányban mozgatni tudja a lábujjait, akkor a cipő nagy valószínűséggel túl széles. Készít fűző nélküli cipőket a Nike? Minden korcsoport számára kínálunk fűző nélküli cipőket, méghozzá számos különféle változatban: a belebújóstól a Velcro ® tépőzárasokon keresztül egészen az innovatív FlyEase rendszerünkig.

FUTBALLTERMÉKEK

Milyen tartósnak kell lennie egy stoplis cipőnek? Kortól függően a gyerekek általában még azelőtt kinövik a futballcipőjüket, hogy az tönkremenne. A tartósság szempontjából a futballcipők általában 1-2 idényt, 12 hónapot bírnak ki. Hordhat a gyermekem más sportokhoz, például amerikai futballhoz vagy baseballhoz való stoplis cipőt a futballmeccseken? Elképzelhető, bár ezek nem ideálisak a futballhoz. Fel lehet venni egyes futballcipőket vagy stoplis cipőket, ha azokon nincs „lábujjstopli”. A sportágnak megfelelő lábbeli viselését javasoljuk a futballra jellemző futás és irányváltás mennyisége miatt. Mi az a Dynamic Fit szár? A Dynamic Fit szár vagy „zokni” a kialakításának köszönhetően tartást és védelmet biztosít a játékosoknak. Olyan érzést nyújt, mintha a lábfej erősebben csatlakozna a lábszárhoz, és még tökéletesebb illeszkedést biztosít. Hogyan kell felvenni a szárral rendelkező stoplis cipőt? Először is fűzd ki a stoplis cipő első 3-4 fűzőlyukát. Ezáltal a láb könnyebben és teljesen belebújtatható a stoplis cipőbe.



Ezután a szár mindkét oldalának tetején tárd szét a hüvelykujjaddal a Dynamic Fit szár nyílását, majd csúsztasd be a lábujjaidat a cipőbe.



Miután bent vannak a lábujjaid, csúsztasd a hüvelykujjaidat a szár hátulja felé, fogd meg a külső részét, és nyomd bele a sarkad a cipőbe.



Végül húzd szorosra és kösd meg a fűzőket.

FUTÓTERMÉKEK

Miért fontos a rugalmasság? A megfelelő rugalmasság lehetővé teszi a lábnak a természetes és kényelmes mozgást. A rugalmas cipők a láb mezítlábas mozgását utánozzák. A Nike futócipők a rugalmasságot szem előtt tartva készültek, hogy elősegítsék az erős láb egészséges fejlődését. Milyen cipők a legjobbak futáshoz? A Pegasus, a Free RN és a Flex Run kezdésként kiválóan megfelel – a gyerekeknek szóló, futással kapcsolatos oldalunk pedig számos egyéb terméket kínál, így azok közül is lehet válogatni.