Les vêtements de running Nike comprennent des hauts et des bas pour le running, adaptés à toutes les conditions météo. La technologie Nike Dri-FIT, intégrée à nos vêtements de running, évacue la transpiration et accélère l'évaporation pour que vous restiez au sec et concentré pendant votre run. Certains articles sont également isolants et résistent à l'eau pour vous garder au chaud et au sec par temps froid et pluvieux. Les vêtements de running Nike et les programmes d'entraînement Nike+ Run Club sont conçus pour vous aider à donner le meilleur de vous-même, quels que soient vos objectifs et la distance parcourue. Si vous courez un marathon, jetez un œil à notre collection pour le marathon. Vous y trouverez tout l'équipement dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. Découvrez notre sélection complète de vêtements de running Nike, disponibles pour Homme, Femme et Enfant.

Achetez notre collection de running >>