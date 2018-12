Enfant Jordan Chaussures

Encouragez la nouvelle génération et permettez à votre futur champion d'incarner le plus grand joueur de basketball de tous les temps grâce à la collection Nike de chaussures Jordan pour enfant. Parmi nos modèles de sneakers Air Jordan classiques ou contemporains, trouvez les chaussures qui conviennent au style et à la personnalité de votre jeune athlète. Associez-les aux vêtements, accessoires et équipements de la collection Jordan pour enfant pour un look complet incontournable des parquets à la ville. Assurez-vous de consulter les nouveautés Jordan pour ne rien manquer de nos dernières sorties et exclusivités.

DES PARQUETS AUX TERRAINS DE JEU

Quel que soit l'âge de votre jeune athlète, trouvez la paire parfaite pour le basketball ou le quotidien parmi une variété de styles et de couleurs. Découvrez nos séries Fly ou Air Jordan innovantes spécialement conçues pour le basketball, ou parcourez notre gamme Air Jordan Rétro qui revisite les modèles originaux des années 1980 et 1990 dans des couleurs, matières et finitions qui séduiront à coup sûr votre jeune sportif. Toutes nos baskets Jordan pour enfant offrent la légèreté, le maintien, l'adhérence et l'amorti performant caractéristiques de cette collection. Parcourez également nos chaussures de basketball pour enfant, ainsi que l'ensemble de nos sneakers lifestyle, à associer aux vêtements Nike pour plus d'allure et de confort.