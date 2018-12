CHAUSSURES & BASKETS POUR ENFANT

Conçues pour offrir un maintien et un confort durable de l'école aux terrains de jeu, les chaussures pour enfant de Nike conviennent parfaitement à votre jeune athlète, aussi exigeant soit-il. Retrouvez un large choix de sneakers et de baskets pour enfant pour optimiser ses performances au basketball, à la course à pied, au football, au skateboard et dans tous ses autres sports favoris. Profitez des dernières innovations Nike en termes de style et de technologie pour aider votre futur champion à prendre l'avantage sur le terrain et à exprimer sa personnalité en dehors. Trouvez la paire idéale parmi notre collection et équipez efficacement votre enfant pour toutes les situations.

DES CHAUSSURES POUR ENFANT POUR TOUTES LES OCCASIONS

Choisissez des chaussures pour enfant Nike aux performances sportives éprouvées pour aider votre jeune athlète à se concentrer sur le jeu et à donner le meilleur de lui-même. Associez-les aux vêtements de sport Nike pour encore plus d'efficacité et booster sa confiance en lui. Découvrez également nos chaussures lifestyle pour enfant déclinant nos modèles les plus iconiques, tels les Air Max ou les Air Jordan. Sneakers, bottes ou sandales, nous avons forcément la paire de chaussures pour enfant qu'il sera fier de porter, quelle que soit la météo. Parcourez tous nos modèles pour garçon et fille, et pensez à personnaliser leurs chaussures préférées avec NIKEiD, pour un cadeau parfait.