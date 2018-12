BRAVO. VOUS Y ÊTES ARRIVÉ ! Vous êtes arrivé au bout du parcours « Ready, Set, Go ! ».

Vous étiez sans doute sceptique quand on vous l'a dit, mais vous étiez fait pour courir dès le début. Vous l'avez désormais prouvé. VOUS ÊTES UN COUREUR Vous avez découvert les temps intermédiaires. Vous avez compris ce qu'étaient les jours de récupération. Vous avez appris ce que signifiait « cross-training ». Vous avez couru loin. Vous avez couru intelligemment. Vous avez couru VITE. Vous avez montré que vous étiez partant pour faire une activité nouvelle. Vous avez prouvé que vous étiez capable d'effectuer les mêmes entraînements que les coureurs d'élite. Vous avez démontré que c'était en vous dès le début. Le monde du running vous appartient. ET MAINTENANT ? Vous continuez à courir. Vous êtes au premier chapitre de l'aventure sportive de toute une vie. Il y a un dicton qui revient souvent chez nous et qui s'applique au parcours de chacun... IL N'Y A PAS DE LIGNE D'ARRIVÉE Le running est une aventure. Et il peut vous amener dans des lieux que vous n'osiez même pas imaginer. Vous voulez aller plus loin ou plus vite ? Vous aimeriez participer à une course ? Ou peut-être rejoindre un club de running ? Nous sommes là pour vous aider...



Découvrez la suite avec le NRC. Nous avons tous les outils dont vous avez besoin pour atteindre votre prochain objectif.