ON DIT QU'ON

N'OUBLIE JAMAIS

SA PREMIÈRE

FOIS. ON A TOUT FAIT

POUR QUE CE SOIT VRAI. ENFILEZ VOS CHAUSSURES ET LANCEZ UNE RÉVOLUTION

SUR UN NOUVEAU RYTHME. Une chaussure aussi épique se doit d'offrir un premier

run inoubliable, nous en avons donc créé un rien que pour vous.

Chaussez vos Nike LunarEpic Flyknit

et lancez votre fichier audio pour un

mélange survolté de musique électronique et

de conseils d'experts. Cette expérience

audio personnalisée a été conçue pour améliorer votre

run tout en vous familiarisant

avec vos nouvelles chaussures. Vos premiers runs ne seront plus jamais les mêmes.

Vous non plus.