"Desde que empecé a recorrer distancias más largas y pasé de media maratón a maratón, empecé a percatarme verdaderamente del importante papel que la nutrición desempeña en mi rendimiento", nos cuenta la dueña del récord americano de 10000 metros Shalane Flanagan. "Es tan importante como dormir o como la cantidad de tiempo que empleo en correr. Comer sano me ayuda a recuperarme, a sentirme más feliz y a mejorar mi entrenamiento de manera general". Pero aprender a comer sano de verdad puede resultar una tarea difícil. "Creo que antes caía en la trampa de pensar que debía contar las calorías y comer alimentos bajos en grasa, así que he tenido que reformular mi manera de pensar, por así decirlo", cuenta Flanagan, quien admite que antes se sentía intimidada por la cocina. Para buscar consejo, acudió a su antigua compañera de running en la universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Elyse Kopecky, una chef que estudió en el National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Ahora, esta competidora de maratón de élite con frecuencia cocina sus almuerzos desde el principio utilizando alimentos no procesados, especialmente durante la temporada de competición. "Los corredores tienen que conseguir las reservas de energía que necesitan para las carreras largas tomando alimentos nutritivos y ricos en grasas buenas de alta calidad, en lugar de obsesionarse por seguir las últimas tendencias de alimentación", afirma Kopecky. Las dos amigas han unido sus fuerzas recientemente para crear un libro de cocina diseñado para corredores: Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (publicado en otoño de 2016, Rodale). Este libro cuenta con muchas de las recetas favoritas de Shalane para antes de la competición, entre las que se encuentran estas tres. Todas contienen una combinación adecuada de carbohidratos, proteína, grasa, vitamina, minerales y mucho sabor para ayudarte a seguir sumando kilómetros. Nota: No deberías probar nada nuevo el día de la competición o la noche anterior. Puedes probar estas comidas antes de tus carreras largas de entrenamiento para comprobar cómo responde tu cuerpo.