ENHORABUENA. LO HAS CONSEGUIDO. Has terminado la experiencia Ready, Set, Go.

Aunque no nos creyeras, ya eras corredor desde el principio. Ahora te lo has demostrado a ti mismo. YA ERES UN RUNNER Has aprendido lo que son parciales de distancia. Has aprendido lo que son los días de recuperación. Has aprendido lo que es el cross-training. Has corrido lejos. Has corrido de manera inteligente. Has corrido RÁPIDO. Has demostrado que estabas preparado para algo nuevo. Has demostrado que podías hacer los mismos entrenamientos que los profesionales. Has demostrado que lo llevabas dentro desde siempre. El mundo del running es tuyo. ¿Y AHORA QUÉ? Ahora a seguir corriendo. Este es el primer capítulo de una larga historia de running. Hay una frase que usamos bastante y que creemos que sirve para todas las aventuras de running... NO HAY LÍNEA DE META El running es una aventura. Y puede llevarte a lugares que ni siquiera podías imaginar. ¿Quieres ser más rápido o llegar más lejos? ¿Quieres correr una carrera? ¿O tal vez unirte a un club de running? Te entendemos…



Descubre las novedades con NRC. Tenemos todo lo que necesitas para ir a por tu siguiente objetivo.