ROMPIENDO MITOS SOBRE CORREDORES

Es probable que hayas oído algunas cosas absurdas sobre el running.

Permítenos diferenciar entre realidad y ficción.



LOS CORREDORES DE VERDAD SOLO LLEVAN PANTALONES MUY CORTOS A menos centímetros de tela, menos distracciones, claro. Pero no hay que ponerse camiseta de tirantes y pantalones de competición para ser uncorredor de verdad. Echa un vistazo a Nike.com y descubre una amplia variedad de looks. MIENTRAS SE ESPERA EN LOS SEMÁFOROS, HAY QUE SEGUIR CORRIENDO Parece algo bastante estúpido, y lo es. No hay nada de malo en relajarse y recuperar el aliento a mitad de la carrera. Además, tampoco afectará a tus marcas; la Nike+ Running App se pone en pausa automáticamente cuando te paras y se inicia otra vez cuando vuelves a ponerte en marcha. CORRER TE HACE IR MÁS AL BAÑO Lo cierto es que siempre puede pasar cualquier cosa, así que es mejor ir preparado. Si piensas hacer una carrera larga, planifica tu ruta de modo que pase por algún baño público. Si te ves en un aprieto, no temas entrar en contacto con la naturaleza. LO ÚNICO QUE IMPORTA SON LOS KILÓMETROS La obsesión por la “distancia” ya está más que superada. No corras por acumular kilómetros. Una cifra no refleja la calidad de un entrenamiento: la medida real de una carrera consiste en saber cómo te has sentido y qué tipo de esfuerzo has realizado. DEBES CARGARTE DE CARBOHIDRATOS ANTES DE UNA CARRERA Ingerir calorías suficientes (y dormir bien) antes de situarse en la línea de salida es sumamente importante, pero no es necesario que hagas la fiesta de la pasta a menos que vayas a correr una maratón o una distancia más larga. En realidad, el exceso de carbohidratos puede hacerte bajar el ritmo en una carrera corta. LOS CORREDORES SON PERSONAS SOLITARIAS Está claro que correr es una forma estupenda de huir del ajetreo y el estrés de tu vida. Sin embargo, es un deporte social. Asiste a cualquier carrera o a un club de corredores para ver lo divertida y cercana que se ha vuelto la comunidad de running. LOS CORREDORES SON BICHOS RAROS CON UN VOCABULARIO PROPIO (¿Y QUÉ PASA CON ESE SALUDO?) Como cualquier deporte, el running tiene algunos tecnicismos. Consulta nuestra sección sobre el lenguaje del running para aprender un poco más. Los corredores tendemos a emocionarnos con cosas que la mayoría de la gente ni siquiera entendería ("Me acabo de marcar cinco strides y una carrera de ritmo controlado. ¡Toooma!"). Pero lo hacemos sin mala intención. Sencillamente nos encanta correr, es nuestra subcultura. CORRER ES ABURRIDO Eso ni siquiera es un mito. Es una excusa. Consulta en las noticias nuestra lista completa de razones por las que correr es objetivamente genial. SI ME ESTOY DIVIRTIENDO, NO PUEDO SER UN CORREDOR DE VERDAD Puede que esta sea la idea más equivocada y desafortunada de todas. Hay demasiada gente que piensa que correr debe ser una tortura, que los corredores serios son un tipo concreto de persona que inexplicablemente disfruta del dolor. ¡Pero se supone que es divertido! Si empiezas con cabeza, desarrollas una rutina, te haces amigo de otros corredores, encuentras tu ritmo y empiezas a ver tu progreso, te enamorarás perdidamente de este deporte.