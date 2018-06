Vamos a aclarar algunas de esas "preguntas frecuentes" que puede que tengas como futura estrella del running. ¿CORRER ES MALO PARA LAS RODILLAS? Aunque cualquier esfuerzo atlético implica riesgos potenciales, un plan sensato de running que incluya recuperación debería ayudarte a seguir avanzando a buen ritmo. Consulta a tu médico antes de iniciar tu aventura de running.

¿DEBERÍA ESTIRAR ANTES DE CORRER? Los estiramientos estáticos tradicionales no son muy buenos para los músculos fríos. Deja los estiramientos para después de correr. Un pequeño paseo de cinco minutos o movimientos más dinámicos como las elevaciones de rodillas y de piernas son estupendos para calentar antes de correr.

¿SI CORRO PUEDO COMER TODO LO QUE QUIERA? No, que corras no significa que puedas atiborrarte de comida basura. La comida es combustible, así que una dieta nutritiva te ayudará a correr mejor. Pero recuerda: la clave está en el equilibrio. Así que si te apetece un trozo de tarta, date un capricho.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE LLEVAR EL AGUA Y MI TELÉFONO MIENTRAS CORRO? Por ejemplo, pantalones cortos con varios bolsillos, brazaletes para smartphones y cinturones ligeros para botellas de agua para llevar contigo lo necesario. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE CORRER EN UNA CINTA Y CORRER AL AIRE LIBRE? La cinta tira del suelo bajo tus pies y elimina la resistencia al viento. Es perfecta para esos días en los que no soportas la idea de tener que luchar contra las inclemencias del tiempo o quieres reducir el impacto, ya que muchas cintas van acolchadas. ¿QUÉ PASA CON... Puede que hayas empezado a notar algunas de esas cosas que solo perciben los corredores. Adentrémonos en el extraño y maravilloso mundo del running. …ESA GENTE QUE CORRE EN GRUPO? Puede que antes te pasaran desapercibidos, pero ahora empiezas a detectar a los grupos de corredores que salen a primera hora de la mañana. Pueden ser grupos muy variados, en tamaño, rangos de edad, experiencia e intensidad, pero todos los clubes tienen una cosa en común: la comunidad. Corre con nosotros en el punto NRC más cercano. …ESAS RIÑONERAS TAN COMPLEJAS? Algunos corredores que hacen entrenamientos de distancias superlargas llevan cinturones de hidratación con espacio para tentempiés y bebidas. Tú de momento no necesitas todo eso, pero hidratarse es importante para todos los corredores. No es necesario que lleves siempre agua para carreras cortas y rápidas, pero plantéatelo en carreras más largas. Siempre que puedas, planifica la carrera de modo que pases por una fuente o llévate dinero para comprar algo de beber. …ESE DOLOR EXTRAÑO EN LAS ESPINILLAS? Los corredores lo llaman periostitis tibial. Es un síndrome nada divertido que se desarrolla cuando aumentas demasiado rápido la velocidad e intensidad del entrenamiento. Una forma de evitarlo es, en primer lugar, realizar un aumento progresivo del nivel del entrenamiento. Una buena regla: en las carreras largas, no recorras una distancia mayor del 10 % que las anteriores. …ESTE MOLESTO FLATO? Es algo común, especialmente entre principiantes, porque tu cuerpo no está acostumbrado al esfuerzo corporal que supone el running. Si te da un calambre en el costado, respira hondo y expulsa todo el aire de tu abdomen con cada respiración. Ese mismo esfuerzo que causa el flato también puede provocar molestias en la zona del estómago. Sabemos cómo te sientes. Absolutamente todo. Pero no es nada de lo que debas preocuparte. Todos hemos pasado por ello. Con el tiempo aprenderás a modificar tus hábitos alimentarios antes de correr para evitar estas molestias. ...ESA GENTE QUE CORRE DESCALZA? Claro, resulta muy agradable ensuciarse la planta del pie corriendo sobre hierba blanda. Pero no es necesario que reconstruyas tu pisada ni que te compres zapatillas con cero drop para correr "correctamente". La forma correcta es la tuya.