SAMARRETES I EQUIPAMENT DELS UTAH JAZZ

Vesteix el blau marí, l'or i el verd i representa el teu equip preferit de l'NBA amb samarretes i equipament oficials dels Utah Jazz de Nike. La franquícia, fundada el 1974 com els New Orleans Jazz, es va reubicar a Utah el 1979, ha participat dues vegades a les finals de l'NBA i, actualment, juga al Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City, Utah. Tria entre una varietat de samarretes dels Utah Jazz, incloses edicions Swingman en múltiples combinacions de colors, i troba les versions que mostrin com t'apassionen els teus jugadors preferits i s'ajustin al teu look d'aficionat i a la teva personalitat. Combina les samarretes dels Utah Jazz amb pantalons curts, dessuadores amb caputxa, samarretes i altres peces dels Jazz i dona una ullada a tota la col·lecció d'equipament de l'NBA per a aficionats per conèixer l'última selecció de roba de bàsquet.



