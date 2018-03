SAMARRETES I EQUIPAMENT DELS TORONTO RAPTORS

Respecta i mostra com t'apassiona l'equip del nord amb samarretes i equipament oficials dels Toronto Raptors de Nike. El nom dels Raptors, fundat el 1995 com a equip d'expansió, es va triar entre un grup de més de 2.000 opcions, impulsat per la popularitat de la franquícia de la pel·lícula Parc Juràssic. Tria entre una varietat de samarretes dels Raptors en múltiples combinacions de colors, incloses varietats autèntiques i Swingman, i troba les versions que donin suport als teus jugadors preferits i s'adiguin al teu look d'aficionat. Combina les samarretes dels Toronto Raptors amb dessuadores amb caputxa, samarretes, pantalons curts i altres peces dels Raptors i dona una ullada a tota la col·lecció d'equipament de l'NBA per a aficionats per conèixer l'última selecció de roba de bàsquet.



Personalitza les sabatilles amb els colors del teu equip amb NIKEiD >>