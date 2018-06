La roba de running de Nike inclou parts superiors i inferiors per córrer en tot tipus de situacions meteorològiques. La tecnologia Dri-FIT que incorpora la nostra roba de running expulsa la suor de la pell perquè s'evapori més ràpidament, així et mantens més sec i et pots concentrar en la carrera. Alguns productes també ofereixen aïllament i resistència a l'aigua que et mantenen càlid i sec els dies de fred i pluja. La roba de running de Nike i els programes d'entrenament del Nike+ Run Club estan dissenyats per ajudar-te a córrer el millor possible, independentment dels teus objectius i del teu nivell. Si t'estàs preparant per a una cursa de marató, dóna una ullada a la nostra col·lecció de cursa de marató, que t'ofereix tot l'equipament que necessites per donar-ho tot. Descobreix la nostra col·lecció completa de roba de running Nike, que està disponible per a home, dona i nen/a.

