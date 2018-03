Accessoris i equipament de running

Protegeix les teves pertinences tant si surts a córrer com a fer un volt amb les bosses i motxilles de running de Nike. Nike presenta bosses i motxilles de running que són ideals per a cada tipus de corredor. Troba bosses lleugeres que ofereixen molt d'espai per a les carreres llargues i permeten organitzar els objectes bàsics per dur-los a la pista. Moltes bosses de running de Nike incorporen diversos compartiments per separar l'equipament o les sabatilles bruts dels objectes secs i nets. Descobreix tota la col·lecció de bosses i motxilles de Nike per a home, dona i nen/a.





Compra models de running >>