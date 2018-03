SAMARRETES I EQUIPAMENT DELS 76ERS

Representa el teu equip de l'NBA preferit i la ciutat de Filadèlfia amb les samarretes i l'equipament oficials dels 76ers de Nike. Fundat el 1946 amb el nom dels Syracuse Nationals, l'equip es va reubicar a Filadèlfia el 1963 i es va convertir en els 76ers, una referència a la Declaració d'Independència. Va guanyar el campionat per últim cop el 1983. Tria entre una gran varietat de samarretes dels 76ers, incloses edicions Swingman i samarretes en múltiples combinacions de colors, i troba els articles que mostrin com t'apassionen els teus jugadors preferits i s'ajustin al teu look d'aficionat. Complementa les samarretes dels Philadelphia 76ers amb pantalons curts, jaquetes, pantalons i altres peces dels 76ers i dona una ullada a tota la col·lecció d'equipament de l'NBA per a aficionats per descobrir l'última selecció de roba de bàsquet.



