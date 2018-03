SABATILLES DE RUNNING

La Nike Zoom Structure es caracteritza per un disseny de base ampla que proporciona una estabilitat, una suspensió i un amortiment flexible increïbles que et permetran córrer amb la màxima suavitat en totes les teves curses i sessions d’entrenament. El disseny de tecnologia altament sensible t’impulsa amb força a cada trepitjada i converteix la Zoom Structure en la sabatilla ideal per a curses amb ritmes més alts. El sistema Dynamic Support de l’entresola ajuda a reduir el ritme de la pronació gràcies a la secció d’escuma més ferma que s’estén dins del migpeu. Descobreix els últims models per a home i dona. Cerca totes les sabatilles, roba i accessoris de running i crea la teva imatge de running perfecta. Descobreix la resta de sabatilles Zoom de running, com ara els models Zoom Vomero, Zoom Elite, Zoom Odyssey i Pegasus.

Personalitza el teu estil de córrer amb NIKEiD >>