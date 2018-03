SAMARRETES I EQUIPAMENT DELS MILWAUKEE BUCKS

Mostra el teu suport al teu equip preferit en verd Good Land, crema Creamy City i blau Great Lakes amb les samarretes i l'equipament oficials dels Milwaukee Bucks de Nike. Fundat el 1968, l'equip dels Bucks va guanyar el campionat ben aviat, el 1971, i actualment disposa d'una de les alineacions més joves i prometedores de tota l'NBA. Tria entre una gran varietat de samarretes dels Milwaukee Bucks, incloses edicions autèntiques i Swingman i troba les versions que reten homenatge als teus jugadors preferits i que s'ajusten al teu look d'aficionat i a la teva personalitat. Completa el teu look amb pantalons curts, samarretes, dessuadores amb caputxa i altres peces dels Bucks i dona una ullada a tota la col·lecció d'equipament de l'NBA per a aficionats per descobrir tota la selecció de roba de bàsquet de Nike.



Personalitza les sabatilles amb els colors del teu equip amb NIKEiD >>