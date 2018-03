Dissenyats per a la màxima comoditat i transpirabilitat, els pantalons curts per homes de Nike han estat produïts amb l'última tecnologia i estil per ajudar-te a millorar el teu joc alhora que llueixes elegant en qualsevol esport o dia de la setmana. Tant si busques pantalons curts de tennis, golf o running, Nike té un model per a tu. Amb la tecnologia Dri-FIT, els nostres pantalons curts per a home absorbeixen la suor per mantenir-te sempre sec. Descobreix les camises polo per a home i les samarretes per crear el teu estil únic. Explora la nostra selecció completa de pantalons curts per trobar els ideals per a dones, nens i nenes.

