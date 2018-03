LA TEVA GUIA PERSONAL DEL RUNNING

Dues de les marques més innovadores del món continuen amb la seva llarga col·laboració amb l'Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS). Presenta GPS integrat per fer un seguiment de les teves carreres, una esfera fàcil de llegir i una corretja lleugera i transpirable perquè corris amb comoditat quilòmetre rere quilòmetre, dia a dia.

ACTUALITZACIONS DE LA NIKE+ RUN CLUB APP

La Nike+ Run Club App s'actualitza més enllà dels recordatoris personals i les actualitzacions del temps per motivar-te encara més. Obtén consells, motivació i inspiració amb les instruccions d'àudio dels entrenadors i els atletes d'elit de Nike, que es combinen en llistes de reproducció. A més, pots rebre missatges d'ànims dels teus amics al rellotge.

ESFERES DE RELLOTGE EXCLUSIVES

Les esferes estan dissenyades específicament per a l'Apple Watch Nike+ i mostren l'hora en format digital i analògic. Toca la icona per obrir la Nike+ Run Club App directament des de l'esfera.

LLEUGERESA I TRANSPIRABILITAT

La corretja Nike Sport s'ha dissenyat específicament i presenta perforacions modelades per compressió en un material flexible per proporcionar una transpirabilitat i una comoditat duradores.

Detalls del producte

Caixa d'alumini en color gris espacial

Corretja Nike Sport en color antracita/negre (es pot configurar per a les talles S/M o M/L)

Corretja amb caixa de 42 mm que s'adapta a canells de 140 a 210 mm

Cal un iPhone 5s o posterior i iOS 11 o posterior

GPS i GLONASS incorporat

Processador de doble nucli més ràpid

Chip W2

Altímetre baromètric

Capacitat de 8 GB**

Sensor de freqüència cardíaca, acceleròmetre i giroscopi

Resistent a l'aigua fins a 50 metres de profunditat***

Vidre reforçat Ion-X

Part posterior de compòsit

Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 4.2

Fins a 18 hores d'autonomia****

watchOS 4

Cable de càrrega magnètic d'1 m

Adaptador de corrent USB de 5 W

*L'Apple Watch Series 3 (GPS) et permet enviar i rebre missatges de text, respondre a trucades de telèfon i rebre notificacions mentre està connectat a l'iPhone per Bluetooth i Wi-Fi. El GPS integrat funciona independentment de l'iPhone pel que fa al registre de la distància, el ritme i la ruta durant els entrenaments.

**1 GB equival a 1000 milions de bytes; la capacitat formatada real és inferior.

***L'Apple Watch Series 3 és resistent a l'aigua fins a 50 metres de profunditat d'acord amb la norma ISO 22810:2010. Per tant, es pot fer servir en activitats en aigües poc profundes, com ara nedar en una piscina o al mar. Tanmateix, l'Apple Watch Series 3 no és apte per al submarinisme, l'esquí aquàtic o altres activitats en què es pugui estar exposat a impactes d'aigua a alta velocitat o a immersions profundes.

****L'autonomia de la bateria varia en funció de l'ús i la configuració. Els resultats reals poden variar.