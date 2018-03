DISSENYADA PER A LA VELOCITAT

La samarreta de futbol 2017/18 FC Barcelona Vapor Match Third per a home, la mateixa que porten els professionals al camp, incorpora la tecnologia Nike AeroSwift per proporcionar una transpirabilitat excepcional i una mobilitat lleugera.

Avantatges

Tecnologia Nike AeroSwift que combina transpirabilitat i mobilitat

Ajust entallat que s'adapta perfectament a la forma del cos per afavorir la llibertat de moviment

Mànigues raglan i insercions als laterals per a un moviment natural

Coll elàstic per a una comoditat duradora

Detalls del producte

Disseny autèntic amb detalls de l'equip

Teixit: 100 % polièster reciclat

Rentat a màquina

Producte importat