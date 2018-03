EL TEU EQUIP. ELS TEUS COLORS.

La samarreta de futbol 2017/18 Atlético de Madrid Stadium Third per a nen/a està confeccionada amb un teixit transpirable que capil·laritza la suor per ajudar-los a mantenir-se frescs, secs i còmodes.

Avantatges

Teixit Nike Breathe lleuger que t'ajuda a mantenir la frescor

Tecnologia Dri-FIT per ajudar a mantenir la transpirabilitat i la comoditat

Insercions elàstiques als laterals i mànigues raglan per moure's amb llibertat

Disseny tipus rèplica amb detalls de l'equip

Detalls del producte

Teixit: Dri-FIT 100 % polièster reciclat

Rentat a màquina

Producte importat