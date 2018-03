A CONTINUACIÓ, PREN-TE LES MIDES DE LA COPA Des de l'estern, passa't la cinta

per sobre del mugró i arriba fins on s'acaba el

teixit, just a l'alçada de l'aixella. Sense

fer força ni pressionar els pits, mantén la cinta alineada suaument amb la

pell. Arrodoneix al mig centímetre o

a la mitja polzada més propers.