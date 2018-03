HI HA QUI DIU QUE ACONSEGUIR UNA VICTÒRIA



ÉS COM VOLAR: ELS ABDOMINALS SÓN BUFAR I



FER AMPOLLES, ELS QUILÒMETRES PASSEN SENS



E ESFORÇ I ELS ESQUATS NI TAN SOLS ES NOTEN.



DE VEGADES, QUAN EL COR SONA MÉS FORT QUE



LA MÚSICA, VOL DIR QUE HAS REUNIT TOTA



LA FORÇA PER SEGUIR DEMPEUS. DESCOBREIX



L'EXPERIÈNCIA. DEMOSTRA AL MÓN DE



QUÈ ETS CAPAÇ.