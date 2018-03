INTENSITAT ADEQUADA Per garantir que els teus esforços es dirigeixen en la direcció correcta, els nostres programes d'entrenament adaptables s'ajusten al teu nivell de fitnes. Després de cada entrenament, l'hauràs de qualificar segons la dificultat. Els entrenaments posteriors s'ajustaran segons el grau de dificultat. També tindran en compte totes les activitats que realitzes fora de l'App per oferir-te un entrenament intel·ligent i personalitzat, només per a tu. El més semblant a tenir un entrenador personal al teu costat.