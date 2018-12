TORNAR UNA DEIXADA:

TÈCNICA La deixada és un cop fonamental sobre la terra batuda. Ser capaç de fer deixades i tornar-les és clau per al joc dels jugadors de terra batuda. Quan tornes una pilota, és important lliscar tan lluny com sigui possible per poder fer la deixada. T'has d'assegurar que el peu més avançat està plantat a terra i que l'altre peu es troba en posició paral·lela. Això et proporcionarà el màxim equilibri i et permetrà controlar el moviment. Agafar l'empunyadura per l'extrem és clau per col·locar la deixada tan curta com sigui possible.