TRES RECEPTES ENERGIZANTS PER DONAR-TE L'EMPENTA QUE NECESSITES EN LA PROPERA CARRERA

Si mai abans no t'has menjat un gel energètic mentre corries, t'avisem: no sempre és fàcil de prendre. I una vegada t'has pres el primer, pots quedar-te pensant què és el que acabes de donar al teu cos en realitat. Però sabem que els gels (conjuntament amb les begudes isotòniques, les galetes, les barres, etc.) poden ser de gran ajuda per mantenir-te ple d'energia durant les sessions d'entrenament. Així que vam demanar a Craig Weller, un especialista en exercici de Precision Nutrition, que ens donés algunes alternatives naturals per tal d'evitar els productes empaquetats. Només cal que ho fiquis en un ampolla (o una bossa) i que ho portis amb tu la propera vegada que surtis.