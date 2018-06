Fes per entendre per què et sents tan bé. Potser ja pots començar a apujar el ritme dels entrenaments. També pot voler dir simplement que et sents molt bé. Ni més ni menys. Assegura't que els canvis dràstics que facis en els entrenaments no siguin només per haver tingut un bon dia... o un mal dia. El pèndol sempre va igual de lluny cap a un costat com cap a l'altre.