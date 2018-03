NIKE+ COACH

Tant si t'entrenes per aconseguir batre un rècord personal com si només vols començar a entrenar o posar-te en forma, el Nike+ Coach et proporcionarà un programa personalitzat i exclusiu per a tu. Com que un dia o una setmana el teu horari pot variar, els nous programes d'entrenament estan dissenyats per adaptar-se a tu. Només cal que toquis el botó "Edita la programació" i arrosseguis i deixis anar els entrenaments als dies de la setmana que vulguis. I, si per qualsevol cosa et saltes algun dia, no passa res: el teu programa s'adaptarà automàticament per optimitzar-ne els teus resultats.

Com funciona: només has de tocar la pestanya "El meu entrenador" de la pàgina principal de l'app.