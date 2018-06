QUE LA DISTÀNCIA NO SIGUI LA TEVA ENEMIGA, SINÓ LA TEVA ALIADA "Si t'enfrontes a la teva primera cursa de llarga distància i encara no has superat cap repte de tants quilòmetres, la idea pot ser aclaparadora. Recorda que cada carrera d'entrenament no només et prepara per completar la cursa, sinó que també t'ajuda a fer-ho bé". —Blue Benadum, entrenador de l'NRC de Los Angeles