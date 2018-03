FES UNS ESTIRAMENTS DINÀMICS Fer uns refredaments exhaustius i dinàmics després de córrer et permetrà recuperar tots els músculs principals del teu cos en un curt període de temps," explica David McHenry, assessor de Rendiment Esportiu a Nike, PT, doctor en Teràpia Física, terapeuta i coach de força principal per al Nike Oregon Proje Si hi ha algun punt que habitualment et fa mal després de determinats entrenaments (com la sofraja o els bessons després d'una sessió d'atletisme), assegura't de concentrar-te en aquestes zones. Prova aquests exercicis de la rutina del Nike Oregon Project. Desenvolupa cada exercici durant uns 14 metres, després gira i repeteix per tornar al principi.