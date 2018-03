NUTRICIÓ ABANS DE LA CARRERA Com a norma general, intenta no fer exercici amb l'estómac buit. Necessitaràs els nutrients durant l'entrenament i per a la recuperació de després. No necessites molt, però pot ser de gran importància depenent de la duració i intensitat de l'exercici.



Abans de córrer menja alguna cosa amb baix contingut de fibra i baix en greix. Si no vols menjar, opta per una beguda esportiva o un batut que contingui unes 200 o 400 calories. No necessites molt, però pot ser de gran importància depenent de la duració i intensitat de l'exercici.



Intenta menjar dos hores abans i intenta evitar menjar molt. Assegura't que el que estàs menjant és baix en greix i en fibra i inclou carbohidrats, proteïnes i líquids. Assegura't també que estàs familiaritzat amb els aliments que menges i no proves res que pugui fer mal a l'estómac. Aquí et donem algunes idees sobre nutrició abans de l'entrenament.



"Per a la majoria de les sessions és fàcil: pots fer un menjar normal poques hores abans de fer exercici, o pots menjar en menys quantitat almenys 30 minuts abans de començar l'entrenament" va dir Berardi.



Adapta-ho a les teves necessitats. Si optes pel "menjar normal", tracta d'incorporar 1 o 2 porcions de proteïna considerant la mida del palmell, 1 o 2 porcions de verdures amb la mida d'un puny, 1 o 2 grapats d'hidrats de carboni i 1 o 2 porcions de greix considerant la mida del polze. Si optes pel "menjar de menys quantitat", prova amb alguna cosa que sigui fàcil de digerir, com ara un batut. El més important a tenir en compte és menjar aliments als que estiguis acostumat i no puguin fer mal a l'estómac.



• Els plàtans són una font natural de carbohidrats actius i naturals juntament amb el potassi. Els carbohidrats proporcionen la glucosa, que aporta energia al teu cos durant l'exercici. El potassi ajuda a mantenir el funcionament del sistema nerviós i muscular. Menja un plàtan uns 30 minuts abans de fer exercici per obtenir els seus beneficis durant l'entrenament.



• La civada és una altra font natural de carbohidrats naturals que el cos digereix lentament i que allibera energia constantment durant l'entrenament i et permet entrenar durant més temps. Pren un bol de civada amb iogurt i baies almenys 30 minuts abans de fer exercici per mantenir els nivells d'energia alts i entrenar amb més intensitat.



• Pa integral: una altra font de carbohidrats. El pa integral és una bona base per menjar abans de l'entrenament. Pren un parell de torrades de pa integral amb melmelada, mantega de cacauet o ous uns 30 o 45 minuts abans de l'entrenament.



• Les pomes i la mantega de cacauet són un aperitiu lleuger i ràpid i saborós ple de carbohidrats, proteïnes, vitamines i minerals, que t'aportarà energia durant un entrenament d'intensitat lleugera o moderada.



• El cafè sense sucre i prou llet pot ser ideal abans de fer exercici. A més d'hidratar-te, la llet et proporciona els carbohidrats i les proteïnes que aporten energia durant l'entrenament mentre el cafè t'activa a cada pas.



• Els batuts de fruites van molt bé abans de l'entrenament sempre que incloguis ingredients naturals i no afegeixis sucre. Tracta d'afegir llet o iogurt que t'aportaran més proteïnes.