A ningú no li agrada començar una cursa a poc a poc. Sona la pistola i sents la necessitat urgent de córrer tan ràpid com puguis i durant tot el temps que puguis. És natural. Si el teu objectiu, però, és acabar amb forces (o, en alguns casos, acabar), hi ha una manera millor de controlar-ho: relaxa el teu pas a la sortida a un ritme constant i, després, augmenta la velocitat gradualment per tal de no acabar desfet abans d'arribar a la línia de meta. Una manera de millorar la teva capacitat mental i física per poder fer-ho és practicar el running amb temps parcials negatius al llarg del teu entrenament, és a dir, quan la segona part de la cursa és més ràpida que la primera.





"Si t'entrenes amb aquesta idea al cap i ajustes el teu cos a diversos ritmes, experimentaràs una de les millors sensacions de l'esport, la sensació de fer-te més fort i més i de guanyar potència durant la segona part de la cursa", explica el Coach del Nike+ Run Club (NRC) de San Francisco, Jason Rexing. "No hi ha cap motivació que sigui millor que veure com els corredors es fan cada vegada més grans a la vista fins que els passes volant per assolir el teu rècord personal".





Aquí tens una ràpida introducció sobre com i on cal treballar correctament els temps parcials negatius en la teva rutina.