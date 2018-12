UNA MENT FORTA POT AJUDAR-TE A ARRIBAR A LA LÍNIA DE META.

Si busques un límit per a la teva propera cursa, no miris més enllà del que miri el teu cap. Evidentment, tenir un cos fort és important; tot i això, en un moment determinat, potser no siguis capaç de controlar fins on o a quina velocitat pots córrer. Però sempre pots controlar com enfrontar-te mentalment a aquests quilòmetres. Fes servir aquest procés de quatre passos desenvolupat pels equips SEAL i adaptat especialment per a corredors pel Consell de Rendiment Esportiu de Nike, per convertir-te en un corredor més fort mentalment. Una vegada aconsegueixis dominar la teva ment, serà més fàcil forçar el ritme, assolir la distància o simplement superar totes les exigents sessions d'entrenament. Promès.