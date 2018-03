NUTRICIÓ

Els hàbits d'alimentació saludables són la base d'una bona rutina de running. Quan corres més ràpid, i fas recorreguts més llargs, cal que t'asseguris que estàs ben alimentat. Allò que triïs consumir abans, durant i després de la carrera depèn de diversos factors. Cada corredor és diferent, i l'única manera de saber quin pla nutricional funcionarà millor en el teu cas el dia de la cursa és provar els aliments, les begudes i els gels o xiclets en els entrenaments previs.

Per a la majoria de les sessions d'entrenament pots fer un àpat normal unes quantes hores abans de fer exercici, o bé menjar un àpat lleuger com a mínim 30 minuts abans de començar a córrer. Si optes per l'àpat normal, prova d'incorporar 1 o 2 porcions de proteïnes de la mida del palmell, 1 o 2 porcions de verdures de la mida d'un puny, 1 o 2 grapats d'hidrats de carboni i 1 o 2 porcions de greix de la mida del polze. Si et decideixes per un àpat lleuger, prova algun aliment que sigui fàcil de digerir, com ara un batut.

És possible que hagis de recuperar calories i electròlits mentre corres, així que emporta't begudes isotòniques o afegeix proteïnes en pols a la beguda. Prova de consumir un gel, xiclets o un altre producte que permeti recuperar electròlits (ha de contenir sodi, potassi, calories i carbohidrats) cada 45 minuts o cada hora.

Després de la carrera, prova de menjar alguna cosa que contingui 1 o 2 porcions de proteïnes de la mida del palmell, 1 o 2 porcions de verdures de la mida d'un puny, 1 o 2 grapats d'hidrats de carboni i 1 o 2 porcions de greix de la mida del polze, acompanyat d'una beguda baixa en calories com l'aigua. En resum: com millor mengis, millor et sentiràs. I com millor et sentis, millor correràs. Per obtenir més informació, consulta la nostra guia de nutrició sobre què menjar abans de sortir a córrer.