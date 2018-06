3. SIGUES CONSTANT, MANTÉN-TE FLEXIBLE I DIVERTEIX-TE.

No t'has de veure com un corredor de marató, de 10 km o de 5 km. Ets un corredor i prou. Això vol dir que corres. També significa que pots entrenar tant per a una marató com per a una cursa de 5 km o una de pista coberta. Implica que pots córrer per carreteres i per camins. I també vol dir que no tens per què entrenar per a una cursa en concret. Córrer pot ser simplement una manera de relaxar-se, de tenir més força o de recuperar-se. Per tant, no cal que una cursa o un temps en particular siguin la teva única motivació per començar. Assegura't que el calendari de curses i els objectius que t'hagis fixat no només constitueixin un repte, sinó que a més a més siguin divertits. Si vols ser la millor versió de tu mateix i alhora aconseguir bones fites pel camí, necessitaràs afrontar el viatge amb ganes i emoció.