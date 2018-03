Fes que els peus quedin per davant de les espatlles amb les cames separades i inclina't per fer un esquat fent que els malucs quedin per darrere de la resta del cos i mantenint els genolls per darrere dels peus. Fes baixar la mà dreta fins a tocar el terra i mou l'esquerra perquè quedi per darrere del cos.