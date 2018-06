TRES MOVIMENTS PER ENFORTIR EL TORS QUE ET PODEN CONVERTIR EN UNA CORREDORA MÉS POTENT

Si vols afegir una mica de vitalitat al teu ritme, necessites fer més que simplement córrer. Desenvolupa potència i velocitat amb aquesta rutina dinàmica per al tors, un exemple de l'entrenament de la Nike Master Trainer, Kirsty Godso, "Velocitat zoom", que pots trobar a la Nike+ Training Club App, i que pots seguir diverses vegades a la setmana.