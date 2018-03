"Bàsicament, la respiració proporciona l'oxigen que necessiten els músculs per treballar adequadament. No obstant això, millorar la respiració fa disminuir el ritme cardíac, de manera que el rendiment augmenta enormement", afirma Dan Stepney, atleta britànica i Coach de l'NRC.

"No hi ha cap ritme de respiració que sigui el millor per al running. Cadascú té el seu propi ritme de respiració. L'adequat per a una persona no ha de ser necessàriament el més indicat per a una altra.



El que sí que podem dir és que una mala respiració pot provocar mals resultats. Les conseqüències poden ser la sobrecompensació dels músculs i lesions de sobrecàrrega. Tot això ens indica com la respiració afecta el rendiment i la importància que té treballar en un ritme de respiració propi."

Consell: prova de respirar per la boca en comptes de pel nas. D'aquesta manera, relaxaràs la mandíbula per alliberar la tensió de cos i poder córrer amb més fluïdesa.

"Respirar de manera esporàdica només fa que córrer sigui més difícil. En comptes d'això, recomano una respiració més rítmica i relaxada que afavoreixi una carrera igual de rítmica i relaxada, a més de millorar l'eficàcia del cos", diu Dan.

Abans o abans i després de la pròxima carrera, fes cinc expiracions completes (de 6 a 8 segons) com a part de l'escalfament o el refredament. Quan comencis a agafar el ritme, prova de mantenir la calma i una respiració relaxada." "Respirar amb més intensitat no és respirar millor. Una respiració més ràpida sol ser també menys eficaç", afirma Chris Bennett, Coach global principal de l'NRC. "La part positiva és que, com més corres i més en forma et poses, més fàcil et resulta controlar la respiració mentre entrenes."