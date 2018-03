RECOVERY Recuperar-se és tan important com dur a terme entrenaments intensos. Escolta el que el cos et demana en els dies de recuperació, tant si això vol dir prendre's el dia de descans com si vol dir fer un entrenament creuat amb l'aplicació N+TC o córrer unes quantes milles per recuperar-te. Idealment, hauries d'aprofitar dos dels dies de recuperació per córrer. Les carreres de recuperació augmenten la resistència i t'ajuden a recuperar-te al màxim després de cada entrenament d'alta intensitat. S'han de córrer com a carreres progressives. Més a vall, a Tipus de carreres hi trobaràs la definició de <i>carrera progressiva</i>.