A hores d'ara ja coneixes diferents tipus de carrera, així que podem parlar de com la teva postura afecta la teva experiència de running. COS RECTE, NO ENGARROTAT Els corredors acostumen a acumular tensió a la part superior del cos. Mantingues el cap recte, els ulls mirant cap a endavant (però vés amb compte amb les coses que pugui haver-hi per terra, com arrels d'arbres quan corres per la muntanya), deixa que els braços es moguin amb naturalitat i no tensis les espatlles ni estrenyis els punys. CÓRRER RELAXAT EQUIVAL A CÓRRER MÉS RÀPIDAMENT Mantingues la cara, el coll i les espatlles relaxats per no cremar energia que pots necessitar per acabar la carrera amb forces. Córrer relaxat equival a córrer més ràpidament. PERÒ NO ET RELAXIS MASSA... La teva trepitjada ha de ser constant i eficaç. Troba l'equilibri perfecte. I, SOBRETOT, NO HAS DE CANVIAR LA TEVA POSTURA PER GUANYAR VELOCITAT El teu cos és únic. Per això és natural que tinguis una trepitjada pròpia. Aprecia-ho. Hi ha alguns consells generals, però la teva postura serà cada cop més eficaç a mesura que corris més i que estiguis més fort.