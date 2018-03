CONSELL Per motivar-te més, imagina't que la carrera més llarga que tens registrada a l'aplicació l'ha completat el teu pitjor enemic i que has de superar-lo. Buscar la teva part competitiva et pot ajudar a arribar més lluny. No et rendeixis fins que hagis superat la distància més llarga que ha recorregut el teu rival i acabaràs la carrera sent una versió millorada de tu mateix.