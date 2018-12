CONSELL Quan corris per una pujada, no inclinis massa el cos cap endavant. N'hi ha prou d'inclinar lleugerament la barbeta cap al pit. Fes trepitjades més curtes per no carregar massa els quàdriceps, mantingues una cadència ràpida i fes servir els braços per afavorir l'impuls. A les baixades, concentra't a recuperar el control de la respiració i a baixar les pulsacions.