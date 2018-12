ENHORABONA! HO HAS ACONSEGUIT! Has arribat al final de l'aventura Ready, Set, Go.

Potser no ens vas creure quan et vam dir que d'entrada ja ets corredor. Ara t'ho has demostrat a tu mateix. ETS UN CORREDOR Has après què són els temps parcials basats en quilòmetres. Has après què són els dies de recuperació. Has après què és el cross-training. Has corregut lluny. Has corregut millor. Has corregut RÀPID. Has demostrat que podies enfrontar-te a un nou repte. Has demostrat que podies fer els mateixos entrenaments que els professionals. Has demostrat que ho portes a la sang des del començament. El món del running és teu. I ARA, QUÈ? Continua corrent. Això només és el primer capítol d'una història amb el running que pot durar tota la vida. Nosaltres fem servir una frase que pensem que s'aplica a totes les experiències de running... NO HI HA LÍNIA D’ARRIBADA El running és una aventura. I et pot portar a llocs que mai hauries imaginat. VOLS SER MÉS RÀPID O ARRIBAR MÉS LLUNY? Vols participar en una cursa? O potser et vols apuntar a un club de running? Nosaltres t'ajudem...



Dóna una ullada a les novetats de l'NRC. Tenim les eines que necessites per assolir el teu pròxim objectiu.