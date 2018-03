CONSELL Dissenya una ruta senzilla. Pensa en maneres d'aprofitar les illes de cases de la ciutat, les pistes o els espais oberts que et trobaràs pel camí. I no oblidis tenir en compte la distància que has de recórrer per completar la teva obra d'art a peu; l'objectiu és completar el disseny sense defallir (o sense quedar-te a mig camí). El ritme ha de ser còmode, similar al de la carrera anterior. Que vagis més lluny no vol dir que hagis d’anar més ràpid o amb més intensitat, només vol dir més lluny.