ARGOT DELS CORREDORS Termes del running que has de saber 1 – CARRERA DE VELOCITAT Les carreres de velocitat consisteixen a córrer ràpidament durant diversos períodes breus de temps. Aquests intervals poden ser de la mateixa distància i ritme amb un temps de recuperació equivalent o tractar-se de diverses distàncies, ritmes i temps de recuperació. Els intervals són la millor manera de millorar el teu ritme més ràpid. Idealment, aquest tipus d'entrenament es fa en una pista, però pots desenvolupar-lo a qualsevol lloc. Pots escollir edificis, semàfors i fins i tot arbres per marcar els diferents intervals. 2 – CARRERA DE RESISTÈNCIA Una carrera de resistència és una carrera de llarga distància a un ritme còmode. És una part essencial del teu entrenament que prepara el cos i la ment perquè s'adaptin a les distàncies més llargues. Aquesta carrera s'ha de córrer com una carrera de progressió (consulta la definició de carrera de progressió). 3 – CARRERA DE RECUPERACIÓ Les carreres de recuperació són aquelles que comencen a un ritme lent i acaben a un ritme més ràpid. Augmenten la resistència i permeten que el cos s'adapti a la pressió del running. Sempre que no facis un entrenament de força o de velocitat, hauries de córrer de manera progressiva. 4 – CARRERA DE PROGRESSIÓ Les carreres de progressió són les que es fan els dies entre dos entrenaments intensos. No han de suposar un repte, però s'han de córrer de manera progressiva (consulta la definició de carrera progressiva). Les carreres de recuperació són tan importants com els entrenaments intensos. 5 – FARTLEK Els fartleks, terme suec per a jocs de velocitat, treballen la velocitat i la força alternant distàncies i ritmes durant una carrera continuada. Una estructura exemple d'entrenament fartlek pot ser un minut corrent suaument seguit d'un minut corrent de manera intensa, repetint-ho durant una determinada quantitat de minuts, milles o alternant entre illes del carrer. 6 – RITME CONTROLAT: CARRERA TEMPO Aquest és el ritme que ensenya al teu cos a estar còmode estant incòmode mantenint el ritme més ràpid i constant possible per a una distància concreta. 7 – SÈRIES Són esforços molt curts i ràpids que milloren la teva velocitat en termes generals sense esgotar-te. No són els esprints pròpiament dits, sinó córrer de manera ràpida i relaxada. Deixa molt temps de recuperació entre sèrie i sèrie. Comença amb dos o tres després de córrer i vés pujant. 8 – PRONACIÓ EXCESSIVA Això passa quan el taló impacta amb el terreny i el peu es gira massa cap a dins quan t'impulses per enlairar-te amb el dit gros del peu. 9 – PR O PB Rècord personal o millor marca personal (PR o PB, respectivament, per les seves sigles en anglès); el millor temps assolit en qualsevol distància. 10 – RITME Quan els corredors parlen del ritme, es refereixen a la quantitat de temps que costa córrer un quilòmetre. Per tant, un ritme de 10 minuts equival a una carrera a 10 minuts per quilòmetre.