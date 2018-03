ENTRENAMENT Puja corrent per una rampa, unes escales o qualsevol inclinació moderada amb la màxima velocitat possible i, després, baixa corrent a velocitat normal per recuperar-te. Repeteix aquest exercici 4 vegades. Intenta trobar un tram que puguis fer com a mínim en 30 segons. Un crit de victòria (o xocar la mà amb el company de carreres) cada cop que arribis a dalt, no és obligatori però anima molt.