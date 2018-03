És hora d'explicar algunes de les preguntes més freqüents que segurament t’has fet ara que ets una estrella emergent del running.

CÓRRER ÉS DOLENT PER ALS GENOLLS?

Si bé és cert que qualsevol esforç atlètic implica riscs potencials, una planificació de running prudent que inclogui recuperacions hauria de facilitar aquest enfortiment muscular. Consulta un metge abans de començar la teva rutina de running.



HE DE FER ESTIRAMENTS ABANS DE CÓRRER?

Els típics estiraments estàtics no van gaire bé quan els músculs estan freds. Deixa els estiraments per a després de córrer. Una bona manera d'escalfar abans de la carrera és caminar cinc minuts o fer moviments més dinàmics, com ara aixecar els genolls en posició estàtica o dinàmica o donar puntades de peu movent els genolls de dalt avall.



SI CORRO VOL DIR QUE PUC MENJAR EL QUE VULGUI?

No, que corris no vol dir que tinguis carta blanca per atipar-te de les porqueries que més t'agraden. El menjar és la teva energia, i una dieta nutritiva t'ajudarà a córrer millor. Però recorda que l'equilibri és la clau. Si et ve de gust menjar un tros de pastís, concedeix-te el plaer!



QUINA ÉS LA MILLOR MANERA DE PORTAR L’AIGUA I EL TELÈFON MENTRE CORRO?

Busca pantalons curts amb butxaques funcionals, braceres per a l'smartphone i cinturons lleugers per dur-hi l'ampolla d'aigua i les provisions que necessitis.

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE CÓRRER EN UNA CINTA I CÓRRER A L’AIRE LLIURE?

La cinta de córrer permet modificar la inclinació com es vulgui i elimina la resistència del vent. Va genial els dies que no et veus amb cor d'enfrontar-te al mal temps o si vols disminuir l'impacte, perquè aquestes cintes normalment tenen amortiment.

PER QUÈ...

És possible que hagis començat a adonar-te d'algunes coses inusuals que només veuen els corredors. Parlem de l'estrany i meravellós món del running.

…LA GENT CORRE EN GRUP?

Potser abans passaven i ni te n'adonaves, però ara comences a veure aquests clubs de corredors a primera hora del matí. El nombre de corredors, les edats, l'experiència i la intensitat poden ser molt variats, però tots els clubs de corredors tenen una cosa en comú: formen una comunitat. Vine a córrer amb nosaltres al punt NRC que tinguis més a prop.

…LA GENT PORTA AQUESTES RONYONERES TAN COMPLEXES?

Alguns corredors que fan un entrenament de molt llarga distància porten cinturons d’hidratació per guardar begudes i coses per picar. Encara no necessites aquestes provisions, però la hidratació és important per qualsevol corredor. No és necessari que sempre portis aigua quan vas a córrer una distància curta, però no està de més que ho tinguis en compte si penses fer una carrera més llarga. Quan sigui possible, planifica el recorregut de manera que passis per alguna font o porta alguna moneda per poder comprar alguna beguda mentre siguis fora.

…TINC AQUEST DOLOR ESTRANY A LA CANYELLA?

Els corredors ho anomenen sobrecàrrega tibial. Aquest tipus de sobrecàrrega no és cap broma i es produeix quan augmentes la velocitat i intensitat de l'entrenament massa ràpidament. Una manera d'evitar que et passi és anar augmentant la intensitat de l'entrenament a poc a poc. Una bona regla: quan corris distàncies llargues, no vagis més d'un 10 % més lluny del que hagis anat mai.

I AQUEST DOLOR FLAT TAN MOLEST?

Passa bastant sovint, sobretot als principiants, perquè el cos no està acostumat als impactes del running. Si t'agafa rampa a un costat, respira fondo, inspira i expira fins a treure tot l'aire de l'abdomen. Aquests impactes que provoquen el dolor lateral també et poden fer sentir malestar a la panxa. Sabem com et sents. Absolutament tot. Però no t'has de preocupar. Tots hem passat per això. Amb el temps aprendràs a modificar els teus hàbits alimentaris abans de córrer per evitar aquests problemes.

…HI HA GENT QUE CORRE DESCALÇA?

Segur que és molt agradable sortir a córrer amb gespa i brutícia sota els peus, però no necessites redissenyar la teva trepitjada i comprar-te unes sabatilles completament planes per córrer "de la manera correcta". La manera correcta és la teva.